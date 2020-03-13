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Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamasında "Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası görüşme konusunda hala planlama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile gelecek hafta için planlanan görüşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferansı uygulamasıyla yapılacağı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in pazartesi Vucic ile görüşeceğini belirterek, "Bu görüşme Vucic’in Berlin'e bir ziyareti olarak planlamıştı. Şimdi, iki tarafın da mutabakatıyla bir video konferansa dönüştürüldü ve bu video konferans pazartesi öğlen gerçekleştirilecek." dedi. Seibert, Merkel’in perşembe Berlin'de yapılması planlanan Lüksemburg Başbakanı Bettel ile görüşmesinin de video konferansıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Erdoğan ile görüşme olacak mı?

Merkel’in haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu görüşmenin olup olmayacağının sorulmasına Seibert, ülkedeki koronavirüs salgınına işaret ederek, "Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeyle ilgili hala planlama aşamasındayız." yanıtını verdi.

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