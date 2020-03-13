HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılacak Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu.

Abone ol

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a giriş yaparken sahte pasaport kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle açılan soruşturmada dava sonuçlanana kadar yaklaşık 6 kadar hapiste tutulacak.

Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu
Ronaldinho'nun kaldığı cezaevinde futsal turnuvası gerçekleştirilecek. İspanyol kaynaklı Mundo Deportivo'nun haberine göre Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılacak Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu.

- 35 yaş üstü futbolcular olacak
- Ödül 16 kiloluk bir domuz
- Ronaldinho'nun gol atması yasak
- Sadece dripling ve çalım atabilecek
- Gardiyanlar da kadroda olacak.

194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek
Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek. Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için '' Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir'' dedi.



57 mülküne el konulmuştu
FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

Ronaldinho'nun cezaevinden ilk görüntüsü günler öncesinde basına sızmıştı...
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkunç itiraf! Gripten öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu
Ece Üner'den 'sorsan hepimiz Müslümanız' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Koronavirüsü Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara koronavirüsü zayıflatan ilaçları açıkladı
Koronavirüs testleri hangi hastanelerde yapılıyor bakanlık listeyi açıkladı
Kanadalı ilaç firması koronavirüs aşısının hazır olduğunu duyurdu Pentagon fonluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kozmik Oda kumpası davasında bir sanığın tahliyesi kararlaştırıldı
Van'da takla atan araçtan sağ kurtuldu mucizenin resmini çizdi
Yurtta olmayan öğrenciden yurt ücreti alınacak mı?
Muslera'dan Koronavirüs açıklaması
Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?
Selin Ciğerci babası kim hangi markanın sahibi?
Yorumlar