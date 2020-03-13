Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılacak Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu.

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a giriş yaparken sahte pasaport kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle açılan soruşturmada dava sonuçlanana kadar yaklaşık 6 kadar hapiste tutulacak.

Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu

Ronaldinho'nun kaldığı cezaevinde futsal turnuvası gerçekleştirilecek. İspanyol kaynaklı Mundo Deportivo'nun haberine göre Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılacak Futsal Turnuvası'nın detayları belli oldu.

- 35 yaş üstü futbolcular olacak

- Ödül 16 kiloluk bir domuz

- Ronaldinho'nun gol atması yasak

- Sadece dripling ve çalım atabilecek

- Gardiyanlar da kadroda olacak.

194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek

Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek. Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için '' Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir'' dedi.





57 mülküne el konulmuştu

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.