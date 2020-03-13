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MEB'den öğretmenler için ek ders ücreti açıklaması

MEB, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklamasında bulundu.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkiledi.

''Haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak"
Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklamasında bulundu.

Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi
Öte yandan MEB, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

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