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Eskişehir'de kavşakta duran iş makinesine çarptı takla attı

ESKİŞEHİR'de Mehmet Dandal otomobiliyle henüz bilinemeyen nedenle kavşakta duran iş makinesine çarptı, takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Dandal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Eskişehir'de, iş makinesine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Mehmet Dandal, hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolu otogar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Dandal yönetimindeki 26 UU 673 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle otogar kavşağında Turhan D.'nin kullandığı iş makinesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda Dandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dandal'ın cansız bedeni, otopsi yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Turhan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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