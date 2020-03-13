HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

İtalya'daki Coronavirus karantinası hava kirliliğini azalttı

İTALYA'daki koronavirüs karantinası hava kirliliğinin düşmesine sebep oldu. Yörüngeden çekilen kareler, karantinanın ülkedeki hava kirliliğini azalttığını gözler önüne serdi.

Abone ol

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.  
  
Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya geçtiğimiz günlerde karantina uygulamasına geçmişti. 
  
Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'daki hava kirliliği oranı gerilemiş durumda. 

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uyduları ile saptanan görseller ülkenin özellikle kuzey bölümündeki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor 
  
Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda Çin'de de gözlemlenmişti. Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca 14 gün kuralını hatırlattı! Retweet edin
Yer Konya Selçuk! Koruma kararı bulunan eşinin kafasına tek el ateş ederek öldürdü!
Açık öğretim kurumları sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Korkunç itiraf! Gripten öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu
Ece Üner'den 'sorsan hepimiz Müslümanız' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Koronavirüsü Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da yeğenini tüfekle öldürdü sebebine kimse inanamadı
Jordi Bertomeu'dan Koronavirüs açıklaması
Bursa'da umreden dönen yaşlı kadında korona şüphesi! Gözlem altına alındı
ALES başvuru ücreti kaç para nereye ödeme yapılacak?
Eskişehir'de kavşakta duran iş makinesine çarptı takla attı
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat Diyanet cuma kılınışı
Yorumlar