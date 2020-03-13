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Jordi Bertomeu'dan Koronavirüs açıklaması

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, tüm dünyayı tehdit eden corona virüs nedeniyle "Maçlara en az 11 Nisan tarihine kadar ara verdik" dedi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da olumsuz etkiledi.

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs nedeniyle "Maçlara en az 11 Nisan tarihine kadar ara verdik" şeklinde bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko forması giyen basketbolcu Bobby Dixon (Ali Muhammed) ise, ''Dünyadaki her lig ertelendi ama Türkiye bunu yapmayı reddediyor. Sağlık, sahip olduğumuz en önemli varlık. Doğru şeyi yapın. Risk almaya değmez.'' dedi.

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