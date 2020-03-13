HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

ALES başvuru ücreti kaç para nereye ödeme yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı başvuruları bugün yani 13 Mart'ta başladı. 23 Mart'a kadar yapılacak olan ALES başvuruları ÖSYM sayfasından AİS üzerinden TC numarası ile yapılacak. ALES süresi 150 dakika olacak ve ALES başvuru ücreti için adaylar 130 lira ödeyecek.

Abone ol

ALES başvuru işlemleri bugün yani 13 Mart'ta AİS üzerinden alınmaya başladı. 2020 yılında. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar 23 Mart'a kadar başvurularını tamamlayacak. ALES/1 sınavı ise 3 Mayıs'ya yapılacak. ALES başvuru ücreti ise 130 lira olarak belirlendi. ALES sınavı 150 dakika olacak. ALES geç başvuru tarihi ise 1 Nisan olacak. Geç başvuru yapan adayların ALES sınav ücreti ise 195 lira olacak ve aynı gün ödeme yapılacak. 

ALES NEDİR: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES SINAV TARİHLERİ: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES Başvuruları nasıl yapılır: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca 14 gün kuralını hatırlattı! Retweet edin
Yer Konya Selçuk! Koruma kararı bulunan eşinin kafasına tek el ateş ederek öldürdü!
Açık öğretim kurumları sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Korkunç itiraf! Gripten öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu
Ece Üner'den 'sorsan hepimiz Müslümanız' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Koronavirüsü Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de kavşakta duran iş makinesine çarptı takla attı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya’da karantina altına alındı
MEB'den öğretmenler için ek ders ücreti açıklaması
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul ile ilgili yeni karar
Okullar kaç gün tatil olacak MEB okullar ne zaman yeniden açılacak?
Yorumlar