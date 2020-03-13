HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Fahrettin Koca 14 gün kuralını hatırlattı! Retweet edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışından gelen vatandaşların uyması gereken '14 gün kuralı'nı vurguladı. Koca, koronavirüsten korunmanın 14 temel kuralını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve vatandaşlardan bu mesajı yaymalarını istedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışından gelen vatandaşların uyması gereken '14 gün kuralı' ile virüsten korunmanın 14 kuralını bir kez daha hatırlattı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "RETWEET edin, yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı yayılsın" ve "RETWEET edin, Koronavirüsten korunmanın 14 Kuralı yayılsın "dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Konya Selçuk! Koruma kararı bulunan eşinin kafasına tek el ateş ederek öldürdü!
Açık öğretim kurumları sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Korkunç itiraf! Gripten öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu
Ece Üner'den 'sorsan hepimiz Müslümanız' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Koronavirüsü Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara koronavirüsü zayıflatan ilaçları açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya’da karantina altına alındı
MEB'den öğretmenler için ek ders ücreti açıklaması
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul ile ilgili yeni karar
Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu
Yorumlar 5 yorum