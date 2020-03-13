Fahrettin Koca 14 gün kuralını hatırlattı! Retweet edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışından gelen vatandaşların uyması gereken '14 gün kuralı'nı vurguladı. Koca, koronavirüsten korunmanın 14 temel kuralını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve vatandaşlardan bu mesajı yaymalarını istedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışından gelen vatandaşların uyması gereken '14 gün kuralı' ile virüsten korunmanın 14 kuralını bir kez daha hatırlattı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "RETWEET edin, yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı yayılsın" ve "RETWEET edin, Koronavirüsten korunmanın 14 Kuralı yayılsın "dedi.