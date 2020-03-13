Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kılarken korumalardan birinin elindeki termal kamera dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
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Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.
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Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.
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Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
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