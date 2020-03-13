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Şanlıurfa'da yeğenini tüfekle öldürdü sebebine kimse inanamadı

ŞANLIURFA'da iddiaya göre aralarında kız alma meselesi yüzünden amca ve yeğen tartışma yaşadı, amca Halil Yaşar yeğenini tüfekle acımadan vurarak ölümüne sebep oldu.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki yeğeni Abdullah Yaşar’ı tüfekle vurarak öldürüp kaçan amca Halil Yaşar yakalandı. Amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suruç ilçesine bağlı Yeğen Mahallesi’nde, 8 Mart günü meydana gelen olayda, aralarında kız alma meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile berberlik yapan yeğeni Abdullah Yaşar arasında kavga çıktı. Amca Halil Yaşar, tüfek ile yeğeni Abdullah Yaşar’a ateş açtı. Amca kaçarken, hastaneye kaldırılan yeğen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma Halil Yaşar'ı gizlendiği adreste yakalayayıp, gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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