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Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Corona virüs temizliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi bütün stadyumu dezenfekte etti. Öte yandan Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halkın yoğun olduğu yerlerin dezenfekte edildiğini açıkladı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, İttifak Holding Konyaspor'un yarın  Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi stadı dezenfekte etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Corona virüs başta olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik kent genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Stadı'nda da çalışma yaptı. Yarın seyircisiz oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi tribünler, soyunma odaları, basın toplantı solanları ve stattaki tüm bölümler tek tek dezenfekte edildi. 

Kent geneli dezenfekte ediliyor 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak Corona virüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personelle, kent genelinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Halkın  yoğun kullandığı alanlar temizleniyor

Başkan Altay, “Belediyemize ait otogar, kültür merkezleri, KOMEK, Bilgehane gibi 92 hizmet binası, Belediyemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, Kafem gibi 13 tesis, umumi tuvaletler, 24 Yüksek Hızlı Tren Altgeçidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, merkezde yer alan 944 cami ve 28 ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 28 ilçede yer alan kamuya ait toplam 440 okul ile havaalanı, stadyum, müzeler, kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

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