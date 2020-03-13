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Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

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Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca insanın seyrettiği 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu.

Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Türk burgusu' adını verdiği yöntemi milyonlarca ABD'liye örnek gösterdi.

Doktor Öz, programda, çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra 'Türk burgusu' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti" şeklinde konuştu.

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