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Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azaldı

Anadolu Ajansı

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 10 azaldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre; vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı.

Koronavirüs salgını sebebiyle pazartesi gününden sonraki 3 günde toplu ulaşım kullanım rakamlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken; koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295 kişiye düştü. Toplamda son 3 günde İstanbulluların toplu taşıma oranı yüzde 10 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada; koronavirüse karşı tedbirler kapsamında İstanbullulara acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemeleri ve toplu alanlarda bulunmamaları uyarısında bulunmuştu.

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