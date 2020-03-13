Gripten öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, gripten ölen bazı hastaların cesetleri üzerinde yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuç verdiğini itiraf etti.

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Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Redfield, geçen günlerde hayatını kaybeden bazı kişilere yanlış teşhis konulmuş olabileceğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi üyesi Harley Rouda'nın "Bazı hastalara yanlış teşhis konmuş ve aslında Koronavirüs taşıyor olma ihtimali var mı?" sorusuna yanıt veren Redfield, "Normal şartlarda yapacağınız ilk şey influenza testidir" dedi.

Cesetlere yapılan testte koronavirüs çıktı

Redfield daha sonra "grip teşhisi" konulduktan sonra ölen bazı kişlilere Koronavirüs testi yapıldığını ifade etti. CDC direktörü, sonuçların bu cesetlerden bazılarının Koronavirüs taşıdığını gösterdiğini itiraf etti.

ABD'de şu ana kadar bin 701 Koronavirüs vakası görüldüğü ve 31'i Washington eyaletinde olmak üzere 40 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'de Washington, California ve New York gibi eyaletlerde 'acil durum' ilan edildi.