İran'dan ürküten görüntü koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazıldı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Açıklamaya göre ülke genelinde 10 bin 75 vaka var. Ancak İran'dan gelen uydu görüntüleri sayının çok daha yüksek olduğu ve gizlendiği iddialarını güçlendirdi.