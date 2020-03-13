İran'dan ürküten görüntü koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazıldı
Son dakika haberine göre İran ölü sayısı bir günde 85 kişi artarak 514'e çıktı. Ancak Tahran'dan gelen toplu mezar görüntüleri ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu korkusu oluşturdu. İran Genelkurmay Başkanlığı, satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. İşte o görüntüler...
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. İran'da Covid-19 salgınının merkez noktası olan Kum şehrinde coronavirüs vakaları için kazılan toplu mezarların uydudan görüntülenmesi, İran'daki ölüm sayılarında artış konusunda endişe yarattı. İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.
Gelen son dakika haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. İran Genelkurmay'ının açıklamasının ülkedeki toplu mezar görüntülerinin sızmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Açıklamaya göre ülke genelinde 10 bin 75 vaka var. Ancak İran'dan gelen uydu görüntüleri sayının çok daha yüksek olduğu ve gizlendiği iddialarını güçlendirdi.
Uydu görüntülerinde endişe veren durum
New York Times tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, her biri 90 metre uzunluğunda, yakın zamanda Tahran'ın yaklaşık 130 km güneyinde bulunan Behesht-e Masoumeh mezarlığında kazılan iki büyük mezarı gözler önüne serdi.