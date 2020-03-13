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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse özel danışma hattı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basının karşısına çıktı.

Korona danışma hattı
Virüs vakasının 5'e yükseldiğini açıklayan bakan, Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı.

Doğru bilgi için kullanın
Vatandaşların kullanımına açılan hattı kullananlar, konu hakkında doğru bilgi edinebilecek.

Bakan Koca konuya ilişkin, "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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