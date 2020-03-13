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Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak" şeklinde konuştu.

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Bakan Cahit Turhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bilim Kurulunun önerileri ile YHT, Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır. Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara İstanbul, YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk.

9 ülkeye seyahat yasağı

Havayolunda ise uçuşlar Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve Hollanda yarın 08.00'den itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.

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