ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. Bu çerçevede 50 milyar dolarlık yeni bir bütçe devreye sokulacak

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Trump, yaptığı açıklamada "Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız" dedi.

50 milyar dolarlık bütçe ayrıldı

"Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz" diye konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak."

"Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek"

ABD Başkanı, "Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek" bilgisini vererek, "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz. Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak. Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz" diye kaydetti.

"Abd'de insanlar arabalarından çıkmadan test verip sonucu öğrenebilecek"

"İnsanlar arabalarından çıkmadan doku/hücre örneği vererek test sonucu alabilecekler" diyen Trump, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz. Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik"

ABD'de ölü sayısı 41'e yükseldi

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1700'e yaklaştı ve ölü sayısı 41'e yükseldi.

Ayrıca, ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, 33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.