En ufak şüphede hemen hastaneye koymayın 'Alo Korona'yı arayın

Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış üzerine Sağlık Bakanlığı'nın "Alo 184" hattı 'Korona Danışma Hattı'na dönüştürüldü. Eğer yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz varsa hemen sağlık kuruluşlarına gitmeyin. Alo 184'ü arayıp doktorlara danışarak hareket edin...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs kaptığından şüphelenen vatandaşların izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı: “Vatandaşlarımızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattı’nı, Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hasta için ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var.

Hemen hastaneye gitmeyin

Vatandaşımız bu algoritmadaki kriterlere bakıp ‘acaba koronavirüs kaptım mı’ diye kaygılandığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Başvurunun enfeksiyonu yayma olasılığını bilelim. En ufak bir şüphede bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu, o an için evde kalarak kendini izole etmesi, maske takıp takmaması gerektiğini öğrenebilir. Hekim arkadaşlarımızın yönlendirmeyi yaptığı danışma hattı, en geç pazar günü devreye girmiş olacak.”

6 ilde laboratuvar kuruldu

Peki bir vatandaş korona şüphesiyle hastaneye başvurduğunda hangi yol izleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre öncelikle hastanın mevsimsel grip olup olmadığına bakılıyor, eğer COVID-19’dan şüphelenilirse burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina hastanesinde karantina altına alınıyor. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar 4 bin civarında numune incelendiğini söylüyor.