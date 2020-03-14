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Bağdat’tan Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

Bağdat’tan İstanbul’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yakıt ikmali için Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Tekrar kalkış yapmayan uçaktaki 57 kişi tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürülerek karantinaya alındı.

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İlk edinilen bilgilere göre Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gitmek için havalanan ve içerisinde 57 kişi olduğu öğrenilen yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na akşam saat 20.30 sıralarında iniş yaptı.



Yolcular ambulanslara bindirildi
Polis ekipleri, yakıt ikmali gerekçesiyle Ankara'ya iniş yapan ve Türk işçileri taşıdığı öğrenilen Fly Bağdat havayollarına ait yolcu uçağının etrafında güvenlik tedbiri aldı. Kimsenin dışarı çıkmasına müsaade edilmeyen uçaktaki yolcular, koruyucu kıyafetli sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından tek tek uçaktan çıkarılarak piste gelen ambulanslara bindirildi.



14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar
Ambulanslara bindirilen yolcular ve uçağın mürettebatı, korona virüsü ihtimaline karşın tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürülerek karantinaya alındı. Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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