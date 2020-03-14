Sedat Ağçay’ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırıldı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

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Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.





''Sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır''

Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbolcunun yarın ameliyat olacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir."