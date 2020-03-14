Şeyma Subaşı Guido Senia'nın karantinaya alınmaması için İtalya açıklaması yaptı

''Herkese merhaba. Bütün dürüstlüğümle ve içtenliğimle size bu açıklamayı yapmak istedim. Arkadaşlar çünkü görüyorum ki başka bir boyutlara geçmeye başladı bu olay. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı.''