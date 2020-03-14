Şeyma Subaşı Guido Senia'nın karantinaya alınmaması için İtalya açıklaması yaptı
Şeyma Subaşı, Coronavirüs nedeniyle ölümlerin giderek arttığı İtalya'dan döndüğü iddia edilen sevgilisi Guido Senia için açıklama yaptı. Karantina'ya zaten alındığını söyleyen Subaşı, olayı kişiselleştirmeyin deyip bakın neler anlattı.
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile beraber bir ilişkiye başlayan Subaşı'nın başı seyahatleri nedeniyle derde girdi. Geçtiğimiz gün Subaşı ve sevgilisinin Koronavirüs nedeniyle Çin'in ardından en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'dan Türkiye'ye gelerek karantina kuralına uymadıkları iddia edildi.
Sosyal medyada Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın Türkiye'de yaşayan halkı tehlikeye attığı iddiasıyla tepkiler git gide çoğaldı. 14 gün karantina kuralını ihlala ettiği basında da yayılınca Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiği duyuruldu.
Subaşı, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan duruma açıklık getirmek istedi ve şunları söyledi:
''Herkese merhaba. Bütün dürüstlüğümle ve içtenliğimle size bu açıklamayı yapmak istedim. Arkadaşlar çünkü görüyorum ki başka bir boyutlara geçmeye başladı bu olay. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı.''