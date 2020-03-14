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PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."

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