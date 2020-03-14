PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."