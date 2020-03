Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, şu an için sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlükle ilgili bir planının olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Emre Belözoğlu, Beinsports'a açıklamalarda bulundu ve gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

''Futbolcu ve kaptanım''

Emre Belözoğlu "Benim şu an Fenerbahçe’de teknik direktörlükle alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Olayın bir de geçmiş kısmı var. Ben, hiçbir zaman geçmişte tek başıma futbolcu olarak hareket etmedim saha içinde. 24-25 yaşından beri hemen hemen oynadığım her takımda kaptanlık yaptım. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor.'' dedi.

''Fenerbahçe kendi içinde birleşmelidir''

Herkesin bu çatı altında birleşmesi gerektiğinin altını çizen Emre, ''Fenerbahçe, bu süreçte ne olursa olsun kendi içinde ayrışmadan, kendi değerlerini koruyarak ilerlemek istiyorsa, hepimizin arzusu ve isteği buysa, Fenerbahçe kendi içinde birleşmelidir.'' ifadelerini kullandı.

''Elimi taşın altına koymaktan geri durmadım"

Emre Belözoğlu, ''Kendimi anlatmaktan ziyade, önümüzdeki 9 haftalık periyotta ‘Fenerbahçe için ne yapabilirim’ hesabında olduğumu söylemek istiyorum. Benden istenen ve bekleneni önümüzdeki 9 haftalık periyotta yapmaya çalışacağım. Bunu da beni tanıyan herkes ve Fenerbahçe taraftarı ve camiası çok iyi biliyor. Fenerbahçe camiası Emre Belözoğlu’nu, Emre Belözoğlu da Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor. Sorumluluk, benim için hiçbir zaman yük olmamıştır. Her zaman sorumluluk almaya çalıştım ve sorumluluktan hiç kaçmadım. Fenerbahçe için elimden geldiğince, oynadığım her süreçte ve her dönemde elimi taşın altına koymaktan geri durmadım" dedi.

"Skora etki edecek hatalarla karşılaştık"

Bu sezon Fenerbahçe'nin yalnızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan tecrübeli futbolcu "Fenerbahçe’nin yalnızlaştırılmaya çalıştığını ne yazık ki hissettik. Biz bunu saha içinde net bir şekilde hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum. Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranlara sahada daha reaksiyonel cevap verebilirdik. Bu düzene daha isyan eder oyunları sergileyebilirdik. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası’na yönelmek gerçekçi hedef"

Ligdeki şampiyonluk yarışına ve Fenerbahçe'nin hedeflerine de değinen Emre Belözoğlu "Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam etse de gerçekçi olmak gerekiyor. Başarısız bir süreç yaşadık ve sonuçta hocamız ayrıldı. Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de fark açılmış ve şu anki sıralamada önümüzde 6 takım var. Böyle bakarsak, şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupası’na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3’ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor. ’İnşallah Türkiye Kupası’nı da aldığımız takdirde, 1 sene sonra da inşallah Fenerbahçe’ye Süper Kupa oynama fırsatını oluşturacak bir hedef belirlememiz daha gerçekçi olacak gibi" dedi.