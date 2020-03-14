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Koronavirüsten dolayı milli maçlar tehlikede

FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da olumsuz etkiledi.

Futbolda uluslararası müsabakalar nisan sonuna kadar askıya alınmanın eşiğinde. FIFA yaptığı açıklamayla, üye federasyonlara mart ve nisan aylarındaki milli maçlarını ertelemeyi önerdi.

Milli maçların askıya alınması bekleniyor
Bu konuda kulüplere de ayrıcalık tanıyan FIFA, söz konusu iki ay için kulüplere oyuncularını milli takımlara göndermeme şansı verdi. Bu kararın ardından nisan sonuna kadar oynanacak milli maçların askıya alınması bekleniyor.

2 hazırlık maçı planlanmıştı
A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta ise Avusturya ile seyircisiz oynanacak iki hazırlık maçı planlamıştı.

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