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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında okulların 1 haftalık tatilin ardından yapılacak uzaktan eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.

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