Koronavirüs tatili sonrası uzaktan eğitim nasıl yapılacak işte tüm sorulara cevaplar
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle okullar tatil edildi. Haftaya eğitim uzaktan devam edecek. Peki uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Öğrenciler dersleri nasıl takip edecek? Dersleri kim anlatacak? İşte uzaktan eğitimin nasıl yapılacağıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de görülmeye başlanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı okulları bir hafta tatil ederken eğitim 23 Marttan itibaren uzaktan devam edecek. Peki uzaktan eğitim nasıl yapılacak. Bakanlık, eğitimi internet üzerinden ulaşılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT kanalları üzerinden vermeyi planlıyor. Tamamen eğitime ayrılan bu kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimlerinde faydalanacak. EBA nasıl kullanılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Hürriyet'in uzaktan eğitimle ilgili merak edilen sorularını cevapladı.
EBA’ya nasıl girilecek?
EBA’ya eba.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Plaftorma öğrenci, öğretmen veya e-okulda kayıtlı olan veliler giriş yapabiliyor. Öncelikle öğrencilerin EBA şifrelerini almaları gerekiyor. Sistemde özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, soru ve sınav bankası, öğretmen desteği gibi imkanlar var. Sistem öğrenciye sosyal paylaşım ortamı da sunuyor. Sistem üzerinden başarılarını izleyebilen öğrenciler ayrıntılı rapor alabiliyor, puan topluyor, rozet kazanıyor. Öğrenciler bu yıl ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına yerleştirilen QR kodlar ve mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine EBA üzerinden doğrudan erişim sağlayabiliyor. Örneğin öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna ulaşabiliyor. İçeriklerin önemli kısmı hazır. EBA’daki eğitim tüm operatörler tarafından ücretsiz 3 GB’lık internetle sağlanacak. Cep telefonu, tabletten de bu eğitimleri almak mümkün olacak. 1600’den fazla ders ve 29 bin içerik aktarılacak.
1) Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT’den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2’nci sınıf, lise 2’nci sınıf ya da 5’inci sınıflar olacak.
2) Öğretmenler okula gelip mi online dersleri anlatacak?
Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.