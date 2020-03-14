Koronavirüs tatili sonrası uzaktan eğitim nasıl yapılacak işte tüm sorulara cevaplar

EBA’ya nasıl girilecek?

EBA’ya eba.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Plaftorma öğrenci, öğretmen veya e-okulda kayıtlı olan veliler giriş yapabiliyor. Öncelikle öğrencilerin EBA şifrelerini almaları gerekiyor. Sistemde özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, soru ve sınav bankası, öğretmen desteği gibi imkanlar var. Sistem öğrenciye sosyal paylaşım ortamı da sunuyor. Sistem üzerinden başarılarını izleyebilen öğrenciler ayrıntılı rapor alabiliyor, puan topluyor, rozet kazanıyor. Öğrenciler bu yıl ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına yerleştirilen QR kodlar ve mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine EBA üzerinden doğrudan erişim sağlayabiliyor. Örneğin öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna ulaşabiliyor. İçeriklerin önemli kısmı hazır. EBA’daki eğitim tüm operatörler tarafından ücretsiz 3 GB’lık internetle sağlanacak. Cep telefonu, tabletten de bu eğitimleri almak mümkün olacak. 1600’den fazla ders ve 29 bin içerik aktarılacak.