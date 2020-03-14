UEFA'nın EURO 2020'yi ertelemesi bekleniyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin formatının değiştirilip İstanbul'da dörtlü final olarak sezonun tamamlanması gündemde

Abone ol

UEFA, üye ülkelerle birlikte salı günü tarihi bir toplantı gerçekleştirecek. 55 ülke ile video konferans yolu ile yapılacak toplantıda Avrupa futbolunun bu sezonluk yol haritası da çizilecek.

Sabah'ın haberine göre; UEFA yönetiminin Koronavirüs için B planı ise Şampiyonlar Ligi'nin final formatını değiştirmek. Bu olursa 'Dörtlü Final' Türkiye'de oynanacak. İşte UEFA'nın gündemindeki 3 kritik ana başlık:

EURO 2020'nin ertelenmesi gündemde

Turnuvanın açılışının yapılacağı İtalya, Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Avrupa'da virüsün giderek yayılması ve liglerin de ertelenmesi sonrasında EURO 2020'nin 2021 yılı yaz ayına ertelenmesi gündemde. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise FIFA ile görüşülerek gelecek yıl 17 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iptali görüşülecek. Öte yandan video konferans yöntemi ile yapılacak oylama öncesinde üye ülkelerin %85'inin turnuvanın ertelenmesinden yana olduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi için İstanbul formülü

Şampiyonlar Ligi'nde maçlar iptal edilirken UEFA, kalan son 16 tur maçlarının oynanmasının ardından çeyrek final ayağını tek maç olarak tarafsız sahada oynatmanın hesaplarını yaptı. Çeyrek final sonrasında ise yeni bir format ile birlikte 'Dörtlü Final' olarak yarı final İstanbul'a taşınacak. Euroleague'deki gibi tek maç olarak oynanacak yarı final müsabakaları daha önce açıklanan final gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde ise Polonya'nın Gdansk şehrinin ev sahibi olması planlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son durum

UEFA'nın, üye ülkelerin liglerine karışması ve erteleme ile seyircisiz oynanması gibi bir karar vermesi söz konusu değil, sadece tavsiye kararı alabiliyor. Ülkelerin 15 Nisan'dan sonra yeniden futbola dönebileceğini var sayan UEFA idarecileri, işler yolunda giderse EURO 2020'yi erteledikten sonra liglerin de 15 Nisan'dan sonra oynanmasını üyelerle görüşecek. Bu hazırlığa göre ise aradaki zaman kaybı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle Haziran sonuna kadar oynanacak maçlarla telafi edilecek ve Avrupa'daki tüm ligler bitirilecek.