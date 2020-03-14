Ronaldinho'ya bir şok daha!

Sahte pasaportla Paraguay'a giden ve durumun tespit edilmesinin ardından tutuklanan Ronaldinho ve ağabeyi Roberto'nun serbest kalma talepleri temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

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Brezilya basınında çıkan haberlerde sahte pasaportla yakalanmalarının ardından Ronaldinho ve ağabeyinin avukatları aracılığıyla açılan temyiz mahkemesinde tutukluluk kararlarının bozulmadığı açıklandı.

Bir süre daha hapishanede kalacaklar

Avukatların Ronaldinho için kefaletle serbest bırakılması veya tutukluluk hallerinin iptali için davanın reddedilmesi sebebiyle ikilinin bir süre daha hapishanede kalacakları ileri sürüldü.

6 aydan daha kısa kalabilir

Daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Turnuva düzenlenecek

Öte yandan Ronaldinho'nun Paraguay'da kaldığı hapishanede mahkumların arasında salon futbolu turnuvası düzenleneceği ve yıldız ismin de oynayacağı iddia edildi.