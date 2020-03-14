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İznik'te koronavirüse karşı maskeli eldivenli okey

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. İznik'te bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.

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Koronavirüs hayatın tüm alanını etkiliyor. Vatandaşlar, sosyal hayatlarında da virüsten korunmak için tüm tedbirleri almış durumda.

Okeyden vazgeçemeyenler bir yandan da sağlık tedbirlerini kendi imkanlarınca almaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, ıstaka ve okey taşlarına dokunmamak için eldiven giydi. Hava ile temas etmemek için de maske taktılar. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

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