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Bomba iddia! Kılıçdaroğlu için 'casusluk' soruşturması mı başlatıldı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bir dönem danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı, "beşinci kol faaliyeti yapıyor" ifadesine dikkat çekip, "Casusluk soruşturması yolda" dedi.

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Karar yazarı Akif Beki, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu için 'beşinci kol' ifadesini kullanıyorsa bir bildiği olmalı, casusluk soruşturması yolda" iddiasında bulundu. Eskiden danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, "beşinci kol faaliyeti" tanımlamasının ağır siyasi eleştiri değil, doğrudan hukuki bir suçlama olduğunu ifade eden Akif Beki, söz konusu sözün Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktığı için savcılar tarafından dikkate alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa bir bildiği vardır

Devamında, "Her gün önüne istihbarat raporları gelen Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa bir bildiği olmalı" diyen Beki, "Zaten var olan gizli istihbarat raporlarına, inceleme veya soruşturmalara dayanarak bu suçlama, en üst düzeyde kamuoyuyla paylaşılıyordur. Yahut da raporların varlığının habercisidir, altı boş değildir ve casusluk soruşturması da yoldadır. Aksini düşünmek akla, mantığa ve hukuka aykırı değil mi?" diye sordu.

Casus içerdeyse kapı kilit tutmaz

Beki yazısına, "Casus içerdeyse kapı kilit tutmaz. 10 yıldır devam ediyormuş üstelik... Yeni mi fark edildi, gereği nasıl yapıldı, yapılmadıysa istihbarat, yargı şimdiye neredeydi diye sorulmaz mı?" sözleriyle son verdi.   

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