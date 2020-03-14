Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi. Üner, Show Haber yayınında fırsatçılara yönelik sözleri nedeniyle mütedeyyin isimlerin kendisini aradığını ve kul hakkı ve ahlak hadisleri üzerine teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Ahmet Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz' yazısını hatırlatan Üner, "Toplumun kutuplaştığı bir dönemden geçerken sözlerimi tamamen çarpıtıp, saptırıp, bunlarla da büyük bir haksızlık yaparken bu yaptığınız sizin tanımladığınız müslümanlığa sığar mı? Birini anlamanın bir idrak sorunundan ziyade bir niyet ve ahlak sorunu. Sizden de böylesi bir duruş beklerdim. Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum. Biliyorum ki gün değişiyor hakikat değişmiyor. Size de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.