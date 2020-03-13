GÜNCEL

60 saniyede bugün (13 Mart 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

13 Mart 2020 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse özel danışma hattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı kurdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi
İzin genelgesi yayımlandı. Kimler 12 gün idari izinli?
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Çevre ihbar hattı oluşturduk
Yunan askerleri yanlarından geçen mültecileri görmedi!
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan tutuklanan kadının sözleri yok artık dedirtti
Wuhan değil Napoli! Coronavirüs karantinasındaki İtalyanların yaptığına bakın
Hamilelere tatil mi oldu hamile çalışan kaç gün izinli olacak?
Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'i ifşa etti! Mesaj attı kocan yanımda dedi
ALES başvuru ücreti kaç para nereye ödeme yapılacak?