GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Çevre ihbar hattı oluşturduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurum yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yeni tedbirler aldıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan açıkladı: Cezaevleri görüşleri ertelendi
Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede
Süper Lig maçları ertelenecek mi? Servet Yardımcı açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunan askerleri yanlarından geçen mültecileri görmedi!
Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan tutuklanan kadının sözleri yok artık dedirtti
Hamilelere tatil mi oldu hamile çalışan kaç gün izinli olacak?
Wuhan değil Napoli! Coronavirüs karantinasındaki İtalyanların yaptığına bakın
Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'i ifşa etti! Mesaj attı kocan yanımda dedi
ALES başvuru ücreti kaç para nereye ödeme yapılacak?
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum
Yurtta olmayan öğrenciden yurt ücreti alınacak mı?