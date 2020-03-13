Wuhan değil Napoli! Coronavirüs karantinasındaki İtalyanların yaptığına bakın

İtalya coronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette. Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı bir günde 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Karantinadaki Napoli'de olay yaratan görüntüler

Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

İnsanlar evlerinin balkonlarından birbirlerine, 'Virüsü yeneceğiz, hadi balkonlarınıza çıkın, hadi İtalya, hadi Napoli, hepimizi biriz" şekline bağırıyor. Çin anakarasında virüsün sıfır noktası olan Wuhan'da da karantina altına alınan milyonlarca insan birbirlerine destek amacıyla balkonlarından şarkılar ve ulusal marşlar söylüyordu.