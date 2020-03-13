DÜNYA

Wuhan değil Napoli! Coronavirüs karantinasındaki İtalyanların yaptığına bakın

Avrupa ülkeleri corona virüs nedeniyle ağır bedeller ödüyor. ABD Başkanı'nın çoğu Avrupa ülkesine seyahat kısıtlaması getirmesi de son darbe oldu. Salgından en ağır darbeyi alan ülke İtalya oldu. 60 milyon insan corona virüs karantinasında hayatına devam etmeye çalışıyor ancak İtalyanların günlük yaşamı radikal şekilde değişmiş vaziyette...

İtalya coronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette. Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı bir günde 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Karantinadaki Napoli'de olay yaratan görüntüler

Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

İnsanlar evlerinin balkonlarından birbirlerine, 'Virüsü yeneceğiz, hadi balkonlarınıza çıkın, hadi İtalya, hadi Napoli, hepimizi biriz" şekline bağırıyor. Çin anakarasında virüsün sıfır noktası olan Wuhan'da da karantina altına alınan milyonlarca insan birbirlerine destek amacıyla balkonlarından şarkılar ve ulusal marşlar söylüyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MEB'den öğretmenler için ek ders ücreti açıklaması
Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul ile ilgili yeni karar
Açık öğretim kurumları sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
Yalova'da bu kahvehanede eldivensiz okey oynamaya izin yok sebebi korona
Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'i ifşa etti! Mesaj attı kocan yanımda dedi
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum
Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi!
İran’da ekonomiye korona virüsü darbesi
Okullar kaç gün tatil olacak MEB okullar ne zaman yeniden açılacak?
Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı gerçek adı nedir?