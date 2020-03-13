Bakan Kasapoğlu: "Uluslararası gençlik kamplarımızı ertelemiş bulunmaktayız"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle; "Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında korona virüs ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önceki gün gençlerimizin ve sporcularımızın sağlığı için bir takım tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Dün gerçekleştirilen toplantı neticesinde ise bu tedbirlerde bazı güncellemelere gittiğimizi belirtmek istiyorum.

Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, "Özel İzinli" sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek. Öte yandan bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ve desteklediğimiz bir takım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldık.

Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri... Yine proje destek çağrılarımızda geçen proje faaliyetlerimizi de ileri bir tarihe erteledik. Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi Yurt dışı hareketlilik projelerini, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu gibi kurumlar ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Gençlik Kamplarımızı da yine tedbiren erteledik. Her yıl binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimizi misafir ettiğimiz "Çanakkale - Milli Mücadele Kampı" bu kapsamda ertelediğimiz programlarımız arasındadır. Gençlik Haftası Etkinliklerimiz kapsamında, 81 il ve yurt dışından gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "Temsilci Genç" başvurularında bu yıl yurt dışından başvuru almama kararı aldık. Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ve Gençlik Merkezlerimizde müfredata bağlı olan eğitimleri erteledik.