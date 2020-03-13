DÜNYA

Koronavirüs sonrası sokakları maymunlar bastı! Tayland'da şoke eden görüntüler

TAYLAND'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinden tüm dünyaya hızla yayılan virüs şiddetini gün geçtikçe arttırmaya devam ederken, Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı.

Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi.

Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı.

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