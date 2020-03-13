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Jet Sosyete 3. Sezon 15. Bölüm 2. Fragman

Sevilen komedi dizisi Jet Sosyete final yaparak ekrana veda edecek. Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin final yapacağını açıkladı. Peki Jet Sosyete final tarihi ne zaman?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı dizinin final yaparak ekrana veda edeceği ortaya çıktı. 3. sezonuyla PuhuTV ve Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete'nin final tarihi de belli oldu.

GÜLSE BİRSEL JET SOSYETE'NİN FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI

Hem dizinin senaryosunu kaleme alan, hem de dizide Gizem Özpamuk karakterine hayat veren Gülse Birsel, Instagram hesabından takipçisinin yorumuna yanıt verdi. Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin Nisan sonunda final yapacağını duyurdu.

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