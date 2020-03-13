MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 60. yeni bölümüyle 19 Mart 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 19 Mart 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Okullarda tatil kaç gün? Ziya Selçuk açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt
Üniversiteler tatil olunca öğrenciler otogarlara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı
Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afili Aşk 38. bölüm fragmanı final
Öğretmen 3. bölüm 2. fragmanı
Okullar bugün yarım gün mü MEB öğleden sonra tatil mi?
Ramo 10. bölüm fragmanı
Çukur 92. bölüm fragmanı: 3. sezon 25. bölüm
Okullar bugün tatil mi 13 Mart öğleden sonra tatil mi?
Savaşçı 96. bölüm 2. fragmanı
AÖL sınavı 2020 ne zaman koronavirüs rötarı MEB paylaştı