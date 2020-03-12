POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarının teknik detaylarını paylaştı.

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarının teknik detaylarını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversiteler tatil olunca öğrenciler otogarlara akın etti
Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak
Diyanet İşleri Başkanlığından 'Cuma namazı' açıklaması
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi koronavirüs şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
New York Times'ın Türkiye rezilliğine Bakan Varank'tan sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İbrahim Kalın koronavirüs toplantısında alınan tedbirleri açıkladı
60 saniyede bugün (12 Mart 2020)
Okullar bugün yarım gün mü MEB öğleden sonra tatil mi?
Korkunç görüntü Antalya'dan! Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı
Duygusallık ön planda! Hande Kazanova 16-22 Mart haftalık burç yorumları
Okullar bugün tatil mi 13 Mart öğleden sonra tatil mi?
Şırnak'ta yoğun kardan bir ay sonra mahsur kalan köylere ulaşıldı
AÖL sınavı 2020 ne zaman koronavirüs rötarı MEB paylaştı