İbrahim Kalın koronavirüs toplantısında alınan tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu soruları yanıtladı.

Koronavirüs ile mücadele konusunda kapsamlı bir toplantı yapıldığını ifade eden Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.