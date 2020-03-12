Duygusallık ön planda! Hande Kazanova 16-22 Mart haftalık burç yorumları

Bu hafta başında iletişim gezegeni Merkür, Balık Burcu'na geçiyor. Bu dönem içerisinde biraz dağınık,kararsız ve karmaşık etkilerle dolu olabiliriz. Duygusal yönümüz ön plana çıkabilir ve bu duygusallıkla bazen atmamız gereken adımları farkedemeyebiliriz. Ticaretle uğraşanların bu dönem biraz dikkatli olması gerekebilir.

Cuma günü çok şanslı olacak.Ocak ayında bize sıkıntı yaratan konuların cuma günü yeni fırsatlara dönüşerek geldiğini göreceğiz.

Güneş'in Koç Burcu'na geçmesiyle ateş enerjisiyle dolu olmaya başlayacağız. Biraz daha cesur,lider ve atak bir şekilde ön plana geçmek önem kazanacak.

Pazar günü çok önemli olacak.Yaklaşık 2 yıl sonra Oğlak Burcu'nu bırakarak klasik astrolojide ikinci yöneticisi olan Kova Burcu'na geçiyor. Bu da yepyeni bir dönemin habercisi.Bu üç aylık döngü içerisinde önemli düzenlemeler hayatımızda yer edecek.