Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen köpekleri çocuklar kurtardı!
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı. Köpeklerin havlama seslerini duyan çocuklar hemen harekete geçerek yavru köpeklerin imdadına yetiştiler.
Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.
Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı.
Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.