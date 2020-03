Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre Kovid-19, 50 eyaletten 46’sına yayıldı.

Virüs salgınından dolayı şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 39 oldu. Ülke genelinde Kovid-19 vakası ise 1504 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede eğlence ve spor dünyası da dahil geniş katılımlı birçok program ve etkinlik iptal edildi veya ertelendi.

ABD Basketbol Ligi NBA'in dün maçları askıya aldığını açıklamasının ardından bugün de Baseball Ligi yetkilileri mart ayındaki antrenman ve maçları ertelediğini duyurdu.

Basketbol ve baseball liglerinin kararını Ulusal Hockey Ligi (NHL) ve Ulusal Futbol Ligi (NFL) takip etti.

Dünyaca ünlü eğlence merkezleri de Kovid-19 salgınından etkilendi. California eyaletindeki Disneyland de kapanan eğlence merkezleri arasında yerini alırken, haftaya yapılacak St. Patricks günü kutlamalarının, Boston, Dallas, New Orleans, Pittsburgh ve Savannah gibi bir çok şehirde iptal edildiği açıklandı.

-New York eyaletinden sonra New York şehrinde de acil durum ilan edildi

Hafta başında New York Valisi Andrew Cuomo, salgının yayılma hızının artmasından dolayı New York eyaletinde acil durum ilan ederken, bugün de New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, şehirde 'acil durum' ilan edildiğini açıkladı.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, ‘’İşlerin düzelmesi aylar sürebilir. Bu uzun ve acı dolu bir dönem olacak, sonunda bazı New Yorkluları kaybedeceğiz.’’ ifadelerine kullandı.

New York şehri sınırları içinde, 42'si son iki gün olmak üzere şu ana kadar 95 vakanın tespit edildiğine dikkati çeken De Blasio, ‘’Şehirde vaka sayısının önümüzdeki haftaya kadar bine ulaşması bekleniyor. Şu an 29 kişi zorunlu, 1700'den fazla kişi de evinde gönüllü karantina altında.'' diye konuştu.