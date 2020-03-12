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Korkunç görüntü Antalya'dan! Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya-Manavgat kara yolunda Mehmet Vehbi Okudan'ın (54) kullandığı motosiklet, yol kenarında duraklayan otomobilin açık olan kapısına çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Okudan kamyonetin altında kaldı.

112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okudan, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı saniye saniye kameralara böyle yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hızlı akan trafikte duraklayan otomobilin kapısının açılması ve motosikletin kapıya çarparak devrilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında kamyonetin yerdeki motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra durduğu, kısa süreli şok yaşayan otomobil sürücüsü ile çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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