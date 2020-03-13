Ronaldo Koronavirüs nedeniyle lüks villasına kapandı

Cristiano Ronaldo, yeni salgın Covid-19 sebebiyle ailesini ve kendisini Portekiz’deki lüks villasına tıkıverdi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında önce ada satın aldığı iddiaları atılsa da, Portekizli futbolcunun kendisini eve kilitlediği ortaya çıktı.

Merih Demiral’ın da Juventus’tan takım arkadaşı olan başarılı yıldız, İtalya’daki son vaka artışından sonra hasta annesinin yanına döndü ve salgın bitene dek ‘Çizme’ye’ geri dönmeme kararı aldı.