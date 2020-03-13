Bakan Süleyman Soylu'dan HDP ve Kandil paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi terör örgütü PKK'nın kuryesi olarak niteledi. Sosyal medyadan videolu paylaşımda bulunan Soylu, şu açıklamalara yer verdi;

"HDP ise Kandil'in getir götür memurudur, ulağıdır. Başka hiç parti söz konusu değildir. İkballerini Kandil'in talimatlarına kayıtsız şartsız itaatlarına bağlamış, bunun nimetleriyle elikleşmiş bir yapıdır. Ancak asıl siyasi uzantı ve örgütün başta ifade ettiğim gibi değişimini, alan değiştirmesini PKK'ya kendi ideolojisini yükleyen ve pratikte bunu uygulayan KCK'dır. Dolayısıyla bu yapı ile mücadele bizim için çok önemlidir. Sürekli takip ediyoruz ve bunu bitirmeye kararlıyız. "