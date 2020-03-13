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Ece Erken görüntüler sonrası programı bıraktı! Sevgilisi Şafak Muhamutyazıcıoğlu konuştu

Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Muhamutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in arabalarını parçaladığı videoyu sosyal medyada yaydı. Erken'in sevgilisi Şafak, programda eşine resmen meydan okudu

Ece Erken'in yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine damga vurdu. Evli ve iki kız çocuğu babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, açıklamalarıyla gündemi salladı. Geçtiğimiz gün ise Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video ile herkesi şoke etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hala boşanmadığı, boşanma aşamasında olduğunu söylediği eşi Benan, Instagram'dan Ece Erken'in evlerinin kapısının önüne kadar gelip sinirle evin önündeki arabaların dikiz aynalarını kırdığı anları ifşa etti. Üstelik eş Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken için tedbir kararı aldırdığını belirtti.

Yaşanan bu olayların ardından Ece Erken, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinin birinci sırasına yerleşti. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında acımasızca ünlü isimleri eleştiren Erken, tepkilerin odağı haline gelince görüntülerin eski olduğunu belirtti. 

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise açıklamalarıyla olay yarattı. İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları:

Kimi ne ilgilendiriyor: ''Bu bir gönül ilişikisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor.''

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından programa katılan Ece Erken, programda ise çok kısa bir süre kalarak şunları söyledi: Programa ara verdi: ''Benim için zor bir gece oldu. Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. İstifa etmem istenmedi. Tatile ihtiyacım var. Ben mücadelenin içerisinde değildim.''

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