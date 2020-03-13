SAĞLIK

Coronavirüs salgını sonrası fırsatçılar fiyatları yüzde bin arttırdı!

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlama şirketlerinin işlerinde artış yaşandı. 20 yıldır ilaçlama işi yapan firma sahibi Recep İlkay Erkek, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de de vakanın çıktığını açıklayınca bir patlama yaşadık.

3 gündür 100 telefon alıyorsam 99’u virüsle ilgili. Ancak kullandığımız hidrojen peroksit maddesine ulaşmakta güçlük çekiyoruz, karaborsaya düştü” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen korona virüste Türkiye’de de 2 vaka tespit edildi. Virüsün Türkiye’de çıkmasının ardından korunmak için çözüm arayanlar ilaçlama firmalarına başvurmaya başladı.

Okul, ev, iş yeri, fabrika, hastane ve toplu taşıma araçlarını ilaçlatmak isteyenler özel firmalara rağbet gösterince sektördeki bazı kişiler de fiyatları yüzde bin oranında arttırdı.

Normal zamanda ücreti 150 lira olan ilaçlama için bin 500 lira veya iki bin lira isteyen kişiler bulunuyor. Firmalar dezenfeksiyon için kullanılan hidrojen peroksit maddesini de karaborsaya düştüğü için tedarik etmekte zorlanıyor.

“Ürün karaborsaya düştü”

Dezenfekte için kullanılan hidrojen peroksit maddesinin de karaborsaya düştüğünü aktaran Erkek, “Kullanılan ürün bakanlık tarafından onaylıdır. Sıktığımız alandaki bütün bakteri ve virüsleri yok eder.

Ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Karaborsaya düştü. Tedarikçiyi arıyorum bana ‘Bekle, seni listeye aldım’ diyor. Benden şuanda dezenfeksiyon talep eden özel hastane ve belediyeler için zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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