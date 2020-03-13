Reynmen'den Ece Erken'e 'ayna' göndermesi! Sosyal Medyada olay oldu

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı skandal aşk sonrası gündemden düşemeyen Ece Erken magazin kamuoyunda şok etkisi yarattı. Ünlü YouTuber Reynmen ise boşanma sürecindeki eşinin araçlarının aynasını kıran, sosyal medyaya damga vuran Ece Erken'i fena tiye aldı.

Söylemezsem Olmaz program sunucusu Ece Erken ve Reynmen arasındaki kavga devam ediyor. Reynmen'de Erken'e kendi geçmişine bak diye yanıt vermişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?" sözlerini kullanınca ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

"Dinime küfür eden müslüman olsa": Ece Erken, bu sözler sonrası eski Beşiktaş yöneticisi, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk skandalı patladı. Bunun üzerine Reynmen, "Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi.

Ece Erken bu sözlere sosyal medya hesabından "Bana laf söyleyenlere bakıyorum da, en iyisi bakmayayım. Allah düşmanın namuslusunu, şereflisini versin" diyerek cevap verdi.

"Kavganın fitili ateşlendi": Dün ortaya çıkan bir videoda Ece Erken'in sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

O kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.